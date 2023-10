"Disco orario per i parcheggi lungo l'ospedale di Empoli": la proposta di Buongiorno Empoli

In questi giorni abbiamo appreso dai media la notizia della ripresa dei lavori di ristrutturazione al Blocco H dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli e guardiamo con fiducia alle migliorie che interessano la nostra città, soprattutto quando il tema è la Sanità pubblica che oggi è sempre più in sofferenza. Non scordiamoci, infatti, che il comparto della Salute, e non da ora, è purtroppo oggetto di pesanti tagli di risorse da parte dei governi nazionali a cui si aggiungono, nondimeno, ‘riorganizzazioni’ regionali che, fino a questo momento, hanno prodotto disservizi e peggioramenti del settore: ne sono la riprova i tempi interminabili necessari, ad esempio, per essere sottoposti alle visite specialistiche. E se per larga parte ciò non è riconducibile a scelte di carattere localistico/amministrativo, aggiungiamo comunque che qualcosa di concreto, oltre a chiedere maggiori investimenti agli inti preposti, possiamo farlo da subito.

L’azione politica che in questi anni ci ha guidato muove dalla nostra convinzione, dall’idea di ‘un’altra città’ da quella che attualmente è più nota ai cittadini e alle cronache per la quotazione dell’acqua pubblica in borsa decisa dal Sindaco e per la scampata (?) costruzione di un gassificatore.

I lavori di ristrutturazione, dunque, ci sono propizi per proporre una modifica all’attuale regolamentazione della sosta ‘a pagamento’ su viale Boccaccio. La zona in questione, come noto, è gravata da traffico veicolare ed interessata da soste medio/brevi di centinaia di persone che si recano al Nosocomio empolese, non certo per motivi di svago. Ecco che, continuare a far pagare un balzello a questo tipo di utenza in una zona così importante ci sembra sbagliato.

Se più in generale crediamo che tutto il piano della sosta di Empoli vada rivisto e ci riserviamo, naturalmente, di affrontare l’argomento in un’altra circostanza, nel caso dei parcheggi in zona ospedale avanziamo la proposta di sostituire la sosta a pagamento sul viale regolamentandola per mezzo di disco orario con una sosta max di 3 ore: con questa modifica si darebbe certamente un segnale di maggiore attenzione ad un luogo complesso per sua natura dove, il turn over della sosta, può essere parimenti garantito dai controlli della Polizia Municipale a favore dei cittadini così come degli avventori degli esercizi commerciali, senza che i cittadini siano costretti a pagare. Nei prossimi giorni porteremo questa nostra richiesta all’attenzione del Consiglio comunale e della Giunta.

Fonte: Buongiorno Empoli