E' morto il fondatore del Ristorante Adriano di Cerreto Guidi

Il suo nome è strettamente legato al Ristorante Adriano aperto a Cerreto Guidi nel lontano 1959. Adriano Brotini, originario di Cerreto Guidi, se ne è andato a 97 anni, segnando un pezzo di storia nel mondo della ristorazione. Con la moglie Isora, scomparsa qualche anno fa e a cui si lega uno dei piatti tipici del ristorante, è stata una figura di riferimento sul territorio.

“Apprendo con dolore della morte di Adriano Brotini- commenta il Sindaco Simona Rossetti- con le sue capacità seppe imprimere una spinta al locale che, non a caso, porta ancora oggi il suo nome, sebbene sia passato ad altra gestione. Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale, i sentimenti del più profondo cordoglio”.

Nel 1979 il locale fondato da Adriano Brotini venne rilevato dalla famiglia Nencini, prima con il padre Fabio, e successivamente con il figlio Leonardo che, esprimendo cordoglio per la scomparsa di Adriano, ricorda come dietro la scelta di conservare il nome del fondatore, ci siano, pur con gli aggiornamenti apportati nel tempo, il rispetto per la brillante storia imprenditoriale e gastronomica di Adriano Brotini.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa