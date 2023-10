Ecco la Fiera di Scandicci: temi della 157esima edizione l’ambiente, la città compatta, le smart cities

157esima edizione della Fiera di Scandicci da sabato 7 a domenica 15 ottobre 2023, con circa 300 espositori e una superficie espositiva di oltre 20 mila metri quadri, in un’area che da piazza Resistenza si allunga verso la fermata della tramvia De Andrè.

La Fiera si inaugura sabato 7 ottobre alle 11 di mattina e prosegue fino a domenica 15 ottobre 2023 con i seguenti orari: sabato 7, domenica 8, giovedì 12 (giorno del Fierone) e sabato 14 dalle 10 alle 24, domenica 15 dalle 10 alle 22, gli altri giorni feriali dalle 16 alle 24.



L’inaugurazione (ore 11, piazza Resistenza), con le esibizioni del Coro delle Voci bianche della Scuola di Musica di Scandicci e dell’Accademia Musicale di Firenze, della Filarmonica Vincenzo Bellini, seguite dallo Spettacolo del Dragone a cura dell’associazione Italia Cina e dall’esibizione della Scuola del Fiume di Scandicci.



Come negli ultimi anni il Fierone si tiene il giovedì dalle 7 alle 23, con oltre 180 banchi lungo via Allende, via Buozzi, via Mazzini, piazza Gramsci, via Spinelli, via Mangani, piazza Matteotti e piazza Piave, su una lunghezza complessiva di oltre 1,3 chilometri.



Anche quest’anno la Fiera sarà sicura e di facile accesso, con tre ingressi in via Pantin (lato Municipio), via Francoforte sull’Oder (lato via Pascoli) e dalla fermata della tramvia De Andrè; l’area Fiera sarà dotata di sistemi innovativi per il conteggio immediato dei visitatori presenti, al fine di garantire il massimo della sicurezza.



L’invito è sempre quello di non venire alla Fiera in auto, ma di raggiungerla a piedi, in tramvia e più in generale con i mezzi pubblici.

Tra i temi dell’edizione 2023 della Fiera l’ambiente e la biodiversità, la città compatta, le smart cities, le scuole, lo sport, la cultura, le iniziative di Artemisia, Nosotras e Gest, di Alia Servizi Ambientali Spa, una mostra del Gruppo fotografico Il Prisma nel padiglione istituzionale.



All’interno dello stand di Farma,net, accanto allo Spazio Istituzionale, sarà presente un baby point con un servizio di nursery a disposizione di tutti i genitori che visiteranno la Fiera.



“Per Scandicci la Fiera è la festa della città, sono i nove giorni in cui le persone si incontrano e si ritrovano, le relazioni si rinsaldano, la comunità si fortifica nello spirito identitario e al tempo stesso nell’apertura al resto del mondo – dice il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani – la 157esima edizione della Fiera è accompagnata dal tema della Compact City, della Città Compatta teorizzata dall’architetto Richard Rogers che a Scandicci ha pianificato il centro, ha progettato la nuova piazza, ha unito il bisogno di vivere circondati dai rapporti umani, in luoghi belli e ravvicinati, in spazi comodi e ben serviti, in un contesto ben funzionante, sostenibile e pronto ad accogliere ciò è che fuori”.



Gli incontri istituzionali in Fiera

Ricco programma di incontri pubblici nello spazio istituzionale, tra cui la presentazione del progetto del Pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio (lunedì 9.10 alle 18, alla presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani), venerdì 13.10 alle 18,30 “Il Sindaco e la città”, Sandro Fallani intervistato da Fabrizio Morviducci, e infine domenica 15.10 (ore 18,30) “La parola alla Giunta – I progetti per il futuro della città”.



Le scuole in Fiera

Anche quest’anno la scuole sono in Fiera: giovedì 12 ottobre, giorno del Fierone, dalle 10,30 alle 11,30 “Rodari in musica” in piazza Resistenza, dalle 11,30 alle 13 “Scientificamente Fermi” nel padiglione istituzionale, venerdì 13.10 dalle 16,30 alle 18 “Redazione Spinelli – Laboratorio di robotica” nel padiglione istituzionale, sabato 14.10 dalle 10 alle 12 nel padiglione istituzionale “Bandiere dal mondo” con le scuole d’infanzia dell’istituto comprensivo Spinelli, dalle 12 alle 13 nello stesso luogo “La meccanica delle storie” delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo Casini.



Lo sport

Per tutta la durata della Fiera in piazza Resistenza le associazioni e le società sportive cittadine organizzano Prova lo sport; nell’Auditorium del Centro Rogers anche un programma di presentazioni delle squadre delle società di Scandicci.



“Trasportiamo e costruiamo reti”, Gest, Artemisia e Nosotras per la sicurezze e contro la violenza di genere

Giovedì 12 ottobre 2023 alle 18 Gest, Artemisia e Nosotras organizzano “Trasportiamo e costruiamo reti” con Valentina Ferrini, responsabile marketing di Gest, Elodie Migliorini, responsabile area formazione dell’associazione Artemisia, e Isabella Mancini, presidente Nosotras Onlus. “La tramvia mette in collegamento i luoghi ma anche le persone, le istituzioni, le scuole. GEST non si limita a gestire il servizio della tramvia. In Fiera presentiamo un’anteprima dei progetti che parlano dell’educazione all’uso consapevole del tram, rivolta ai più piccoli e alle scuole; della sicurezza soprattutto delle donne e la nuova campagna video ‘Not a Single Story’ contro la violenza di genere e gli stereotipi”.

Farma.net

Anche quest’anno Farma.net Farmacie Comunali di Scandicci è in fiera con un proprio stand espositivo (accanto allo Spazio Istituzionale). All’interno dello stand di Farma,net sarà inoltre presente un servizio di nursery a disposizione di tutti i genitori che visiteranno la Fiera.



Foto in mostra con “Prospettive”

“Prospettive” è il titolo della mostra organizzata dal Gruppo fotografico Il Prisma nello spazio istituzionale.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa