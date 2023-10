Elezioni Castelfiorentino, il Pd lancia Francesca Giannì come candidata sindaco

Ieri sera si è tenuta l'assemblea comunale del Partito Democratico di Castelfiorentino, al termine di consultazioni dell'intero gruppo dirigente del PD, che sono iniziate nel mese di luglio e si sono concluse pochi giorni fa.

La commissione consultiva ha presentato all'assemblea, con una lunga e dettagliata relazione approvata all'unanimità, i risultati del percorso di ascolto. Una relazione che riporta le sollecitazioni ricevute dai consultati, oltre 70 persone, che hanno apprezzato anche l’approccio corale di questa prima parte del percorso, in quanto ha consentito di riavvicinare e valorizzare ogni singolo componente della classe dirigente castellana in ordine ai nomi che si ritiene debbano essere valorizzati nel prossimo percorso amministrativo e sulle tematiche segnalate come cardine della prossima stagione politica.

L’obiettivo primario di questo percorso, avviato con largo anticipo per permettere da subito un allargamento della discussione a tutti coloro i quali si identificano in una sensibilità politica di centrosinistra e in continuità con l’attuale amministrazione Falorni, che ricordiamo non potrà correre per legge per un terzo mandato, è stato giungere alla definizione di una candidatura a sindaco.

Nel contesto di un gruppo che collettivamente dovrà essere attore del percorso politico verso le amministrative, è emerso in modo pressoché unanime il nome di Francesca Giannì, assessore e segretaria del Pd castellano quale candidata sindaca rappresentativa delle istanze del partito.

A Francesca sono state riconosciute qualità umane, capacità di ascolto e dialogo e una competenza politica e tecnica tali da attrarre e mettere a sistema le tante energie che Castelfiorentino ha nel suo tessuto sociale più diffuso.

Il gruppo dirigente, che si è distinto per compattezza interna e ricchezza di temi e competenze, ha espresso infine molti apprezzamenti per il gruppo di lavoro e per le molte personalità che si sono distinte negli anni nella vita politica e amministrativa della città, fondamentali in questa nuova stagione politica, e ha sottolineato l’importanza di sviluppare un programma per il futuro di Castelfiorentino che sia orientato alla continuità rispetto al lavoro dell’amministrazione uscente, molto apprezzata al termine dei dieci anni di mandato, ma anche ad una nuova visione della città, che metta al centro i nuovi bisogni e necessità delle castellane e dei castellani.

"Raccolgo con senso di responsabilità e gratitudine il compito che mi è stato affidato-dichiara Giannì- Questo è il primo mattone della costruzione corale della nostra idea della Castelfiorentino del domani, vicina ai bisogni delle famiglie e alle nuove sfide del futuro, dal decoro e la sicurezza urbana, dalla creazione di nuovi e più funzionali servizi scolastici e sociali, al contrasto al cambiamento climatico. Forte di questo mandato, avvieremo da subito il dialogo con le forze politiche e civiche locali, con associazioni e realtà di categoria, affinché il futuro della città sia scritto non dalla visione di un singolo, ma dallo spirito di insieme di tutti coloro che si riconosceranno nella nostra visione politica e amministrativa".