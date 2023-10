Evento conclusivo per 'Fortissimissimo Metropolitano'

Evento conclusivo della rassegna “Fortissimissimo Metropolitano”, promossa dagli Amici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, con patrocinio e contributo della Città Metropolitana di Firenze, domenica 8 ottobre 2023, alle 18, nella sala teatro Il Momento in via del Giglio, 59.

Sul palco per il gran finale, il recital pianistico con Matteo Cabras. Il programma comprende Bach (Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, BWV 992), Mozart (Sonata n. 9 in re maggiore, K. 311), Liszt (Réminiscences de Norma) e Debussy (Ballade), Kapustin (Variazioni, op. 41).



I biglietti per assistere anche a questo ultimo concerto sono gratuiti e prenotabili online sul sito degli Amici della Musica a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fortissimissimo-metropolitano-2023-empoli-652685077637?aff=oddtdtcreator



Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, inviando una mail all'indirizzo csmfb@centrobusoni.org oppure chiamando i numeri 0571 711122 o 373 7899915.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa