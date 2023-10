Fallimento di aziende, 9 indagati nel Senese

Indagini della guardia di finanza verso 9 persone per numerosi reati fallimentari: associazione per delinquere, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, riciclaggio ed autoriciclaggio, malversazione di denaro pubblico e bancarotta fraudolenta.

Su 5 indagati per oltre 10 anni è stato possibile avvicendarsi come amministratore delle società sotto l'occhio dei finanzieri. Le rendevano inattive una volta ricevute le cartelle esattoriali per poi distrarre le somme. Una parte di queste somme riguarda un finanziamento da 25mila euro con lo Stato garante, destinate al fabbisogno aziendale. I soldi andavano per l'acquisto di beni di lusso, immobili, ricariche di conti gioco online e prelievi di contanti e assegni emessi scollegati dalle attività d'impresa.

Il pm ha richiesto l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società e l’adozione di misure cautelari idonee. Il gip ha disposto nei confronti di cinque indagati la misura interdittiva del divieto di esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per 12 mesi nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati fino a 2,8 milioni di euro.