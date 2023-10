Porta 176 migranti a Carrara: fermo e multa salata per la Open Arms

Una multa che va da tre a diecimila euro oltre a un fermo amministrativo di venti giorni. Al termine dello sbarco a Marina di Carrara sono scattati fermo e multa per la ong Open Arms.

Dopo aver portato 176 naufraghi in porto, tra questi circa cento sono minori non accompagnati, il capitano della nave umanitaria e la capo missione "sono stati ascoltati per oltre 6 ore dalle autorità competenti per una ricostruzione di quanto avvenuto durante la missione".

I migranti erano stati soccorsi in acque internazionale in tre diverse operazioni. A rendere nota la sanzione è la stessa ong.