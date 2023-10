Firenze 2024: una sinistra plurale, ecologista, popolare e pronta a governare

"Ringraziamo l'ufficio stampa di Palazzo Vecchio e le forze politiche oggi presenti in conferenza stampa. Abbiamo chiarito che esiste una sinistra plurale, ecologista e popolare, pronta a governare la città segnando una discontinuità con gli ultimi 15 anni di Renzi e Nardella. Oggi non presentiamo una proposta per il 2024 e non lo faremo nemmeno domani sera al Teatro L'Affratellamento. Inizia un percorso di restituzione che mettiamo a disposizione di chiunque vorrà convergere, che attraverserà i cinque quartieri e il 5 novembre vedrà una giornata di tavoli di lavoro su questioni programmatiche. Le forze coalizzatesi nel 2019 hanno saputo rimanere unite, nel rispetto delle diverse storie. Un'esperienza rara e preziosa, di cui vogliamo continuare a prenderci cura, perché possa rafforzarsi, crescere, allargarsi e consolidarsi".