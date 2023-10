Formazione professionale all’Agenzia del Comune di Firenze: aperte le iscrizioni

Corsi di Formazione con assunzione al termine del percorso totalmente gratuito per i partecipanti: è quanto ha messo in piedi l’Agenzia Formativa del Comune di Firenze che ha progettato corsi di formazione finanziati interamente con voucher “Just in Time” della Regione Toscana che hanno lo scopo di rispondere a chi cerca figure specializzate e a chi cerca lavoro ma non ha qualifiche adatte.

“Mettere insieme domanda e offerta di lavoro, formando in tempi brevi le figure professionali che sono richieste è lo scopo di questi corsi” ha detto l’assessora al lavoro Benedetta Albanese. “Lanciamo un appello alle aziende interessate e agli aspiranti lavoratori affinché partecipino candidandosi. Poi, combinando la selezione tra domanda e offerta, verrà svolta una formazione mirata del personale attraverso i nostri corsi, che porterà all’assunzione con un contratto minimo di sei mesi fino al tempo indeterminato. E’ una valida opportunità per chi cerca lavoro ma anche per le aziende che hanno bisogno di professionalità specifiche”.

I corsi, per il momento riguardano 8 tipologie di attività. Per il settore ristorazione e turismo si terranno corsi per svolgere servizio catering / banqueting e accoglienza del cliente, per un totale di 55 ore; un corso di caffetteria per baristi (58 ore), un corso di cocktail per barman (48 ore) e uno per la preparazione di cibi freddi e rigenerazione a caldo (50 ore).

Per il settore industria e artigianato, tutti della durata di 48 ore, sono invece i seguenti: elaborazione 3D per prototipi e modelli (settore del mobile, modellistica e componenti d’arredo); grafica 3D dal disegno al render (settore edile e impiantistico; scansione 3D strumenti e metodi per il rilievo 3D (settori vari: pelletteria, design, studi ingegneria, artigianato artistico, protesico, ecc.); artigianato digitale, dal foglio al modello (settore artigianato artistico e di design).

I corsi di ristorazione, realizzati da professionisti ad alta specializzazione del settore, si svolgeranno presso il Centro di Formazione Professionale (via Assisi 20), mentre quelli del settore industria e artigianato, realizzati dalla Ditta Kentstrapper, primaria azienda italiana nel campo della tecnologia 3D, si terranno presso il Centro di Formazione Professionale (via Pisana 148). Calendari e orari saranno concordati successivamente.

Il primo step per gli interessati è quello di presentarsi ai Centri per l’Impiego e manifestare interesse per uno dei corsi, ai quali si può accedere con voucher formativi finanziati dal Programma Regionale Toscana – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 presentando domanda di candidatura. E’ necessario avere 18 anni, essere disoccupati, inoccupati, inattivi con o senza strumenti a sostegno del reddito (anche percettori del reddito di cittadinanza), ed iscritti presso un Centro per l’Impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi); Serve essere residenti o domiciliati in un Comune della regione Toscana, ed in possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione europea, se cittadini non comunitari devono essere anche in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa.

L’obiettivo specifico di tali percorsi formativi è quello di soddisfare le richieste delle imprese che necessitano di professionalità specifiche da immettere nel mondo del lavoro, intervenendo tempestivamente con l’individuazione di personale che ha bisogno di colmare vuoti formativi oppure di diversificare o accrescere le competenze di base in modo da facilitare l’incontro domanda/offerta di lavoro, mediante l’acquisizione delle competenze mancanti per il profilo professionale individuato e necessarie all’avvio del rapporto di lavoro. L’azienda fa presente la propria necessità di personale al Centro per l’Impiego, indicando anche la tipologia di contratto tra le seguenti:

•a tempo indeterminato, incluso contratto di apprendistato (full time o part time);

•a tempo determinato (durata minima 6 mesi)

Il Centro per l’Impiego attiva le procedure per l’incontro domanda/offerta. A seguire il soggetto ritenuto più idoneo dall’azienda, viene formato appositamente dall’Agenzia Formativa - Comune di Firenze, mediante corsi finanziati interamente con voucher.

La misura si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, ed è finanziata con risorse a valere sulle risorse del Programma Regionale Toscana Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Attività 1.a.10 "Formazione per disoccupati".

Per maggiori informazioni:

corsi di ristorazione Tel. 055/229510-2207373 mail: cfp.rt@comune.fi.it

corsi industria e artigianato Tel. 055/705772 – 710546 mail: cfp.ia@comune.fi.it

https://educazione.comune.fi.it/pagina/centro-di-formazione-professionale