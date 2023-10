Forum Sistema Salute alla Leopolda, eventi sull'intelligena artificiale in sanità

Firenze torna capitale della Salute dal 19 al 20 ottobre. Alla Stazione Leopolda si terrà l’8ª edizione del Forum Sistema Salute, una preziosa opportunità di confronto sul futuro della sanità. Il Forum avrà come tema centrale la “Ri-Evoluzione dell’Intelligenza” e la promozione del ricorso all’intelligenza artificiale in sanità.

Si discuterà di argomenti che spaziano dalle malattie rare a quelle croniche, dall’organizzazione della sanità territoriale alle competenze e alla gestione del personale umano e professionale, dai servizi alle risorse economico-finanziarie necessarie per costruire un sistema sanitario adattabile ai cambiamenti continui.

Ad aprire i lavori del Forum Sistema Salute sarà il sindaco Dario Nardella, per il 19 ottobre è stato invitato il ministro della Salute Orazio Schillaci.

È un programma molto ricco, con oltre 400 relatori, quello dell’edizione 2023: una serie di sessioni tematiche che affrontano in maniera co-creativa temi cruciali e di grande attualità, coinvolgendo esperti del settore, responsabili delle politiche sanitarie, rappresentanti dell’industria e del mondo accademico. E durante i due giorni di Forum saranno premiate le eccellenze della sanità italiana.

Ecco i principali appuntamenti del 19 e 20 ottobre.

Grandi Ospedali. Verranno presentati e discussi i risultati e le proposte emerse durante l’Open Meeting tenutosi a Roma a maggio presso il Policlinico Tor Vergata e l’Azienda ospedaliero-universitaria del Sant’Andrea. In programma, il 20 ottobre, l’incontro degli Ambassador della Sanità italiana con la presenza di Direttori Generali di diverse aziende ospedaliere.

I Dossier Sanità nelle Regioni Italiane: sfide e prospettive. La tavola rotonda dei Presidenti delle commissioni salute delle Regioni è un’occasione per discutere e approfondire i dossier più rilevanti e attuali del settore sanitario. Sul tavolo le questioni chiave riguardanti la gestione delle risorse sanitarie, l’efficienza dei servizi, la sostenibilità finanziaria e l’accessibilità alle cure e il tema della sanità territoriale con il Decreto Ministeriale 77.

Una rivoluzione copernicana: dibattito su Persona, Domicilio, Territorio, Ospedale. Si tratta di una serie di laboratori volti a ridefinire la concezione stessa della sanità, dando vita a una nuova visione della sanità territoriale.

Il Forum delle Donne. Tornano i tavoli di lavoro come metodo per mettere insieme e a confronto strategie ed esperienze. A seguire un incontro con il mondo delle istituzioni, senatrici e deputate che portano al dibattito il valore aggiunto di chi traduce le aspirazioni in progetti concreti

Progetti speciali

Gli Stati Generali delle Malattie Rare, giunti alla 4ª edizione, rappresentano un evento cruciale nel settore delle malattie rare, unendo tutti gli attori chiave per promuovere un approccio partecipativo e collaborativo. L'evento si focalizza sul miglioramento della qualità della vita delle persone affette da malattie rare e dei loro caregiver.

Il progetto Epilessia – Epy Life. L’Epilessia colpisce circa 60 milioni di persone in tutto il mondo, riguarda tutte le età della vita e interessa circa 1 individuo su 100. In Italia si stima ne siano affette 500/600 mila persone. Uno degli aspetti più pesanti di questa patologia è lo stigma individuale che ancora affligge quanti ne soffrono. A causa della mancanza di informazioni adeguate si è instaurata un’antica, generale, diffidenza che determina un grave isolamento sociale. L’obiettivo di questo progetto è quello di sensibilizzare sul tema delicato della patologia epilettica.

I premi per le eccellenze nazionali.

“I migliori progetti di sanità territoriale - DM77” saranno premiate iniziative di Asl e Ausl che puntano a migliorare l’assistenza sanitaria a livello locale, ottimizzando l’utilizzo delle risorse e assicurando servizi di qualità a tutti i cittadini.

“Smart Hospital Award 2ª edizione” è il premio che vuole essere un riconoscimento per tutti quegli attori della sanità italiana che hanno fatto propri i valori del rispetto ambientale, dell’uso razionale delle risorse, dell’efficientamento energetico, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

“Ai Best in Healthcare” intende valorizzare progetti e soluzioni che impiegano in modo virtuoso l’intelligenza artificiale nel mondo sanitario. Questa tecnologia può potenziare la qualità dell’assistenza, ridurre i costi e ottimizzare i processi.

“Rare Diseases Award 3ª edizione” è il premio delle malattie rare per valorizzare i progetti e le iniziative promossi per migliorare la qualità della vita delle persone con malattia rara e tumori rari.

Verrà lanciato l’“Epy Hack”, una competizione a squadre per dare scacco all’epilessia, le parole chiave sono informazione e integrazione: le sfide riguardano, infatti, il superamento dello stigma della malattia e la diffusione di informazioni su come intervenire in caso di crisi epilettica.

Si terrà la 7ª edizione del “Rare Disease Hackathon”, il contest che vuole avvicinare giovani, e non solo, al tema delle malattie rare con una modalità coinvolgente e stimolante, in cui emergono spirito di squadra e voglia di rendersi utili. Quest’anno il Rare Disease Hackathon sarà dedicato alle malattie da accumulo lisosomiale.

La Direzione Scientifica del Forum è composta da Monica Calamai, Direttrice Generale, Azienda USL Ferrara e Sub-Commissario generale Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e Coordinatrice Community Donne Protagoniste in Sanità, e da Paolo Petralia, Direttore Generale Asl 4 Liguria e Vicepresidente Vicario FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere).

Evento organizzato da Koncept. Informazioni sul sito: www.forumsistemasalute.it