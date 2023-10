Hashish nel pacchetto delle sigarette: un arresto a Castelfiorentino

Un 25enne è stato arrestato in zona stazione a Castelfiorentino. Il giovane, di origini marocchine, è stato trovato con poco meno di cinquanta grammi di hashish nascosti nel pacchetto delle sigarette in tasca. Aveva anche 325 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

Il 25enne, alla vista dei carabinieri, ha manifestato estremo nervosismo e ha cercato di eludere i controlli e, dopo essere stato fermato e trovato in possesso dello stupefacente, sottoposto ai rilievi fotosegnaletici è inoltre risultato irregolare sul territorio nazionale, venendo pure deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Firenze per violazione del testo unico sull’immigrazione.