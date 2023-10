Il "Biancone" di Firenze illuminato di rosa contro il tumore al seno

Il "Biancone" illuminato di rosa. La statua del Nettuno in piazza Signoria ieri sera si è illuminata di rosa, per Lilt for Women, l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa, sensibilizza le donne sulla prevenzione del cancro al seno, una patologia che continua a colpire annualmente circa 60 mila donne in Italia. L'illuminazione è stata possibile grazie alla disponibilità del Comune e di Firenze Smart-Silfi spa che da anni sostengono la Lilt e il suo messaggio di prevenzione,

Ieri l’unità mobile di Lilt Firenze è stata in piazza della Repubblica a Firenze per eseguire visite senologiche gratuite. Testimonial della campagna è la runner e giornalista sportiva Rocìo Rodriguez. Presenti anche il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano e l’assessore al Welfare Sara Funaro.

Domani, e ancora il 13, 17, 24, 27 ottobre, grazie ai dottori Alessandro Filomena e Andrea Herd Smith, verranno effettuate visite senologiche gratuite alla Misericordia di Fiesole, che metterà a disposizione i propri locali. Per prenotare le visite telefonare allo 055/576939, fino ad esaurimento disponibilità.

“I principali strumenti di prevenzione che una donna ha per combattere il tumore al seno sono i controlli periodici come ecografia o mammografia (in base a quanto stabilito dalle linee guida del Sistema Sanitario), l'autoesame mensile e seguire i corretti stili di vita - spiega Alexander Peirano Presidente di Lilt Firenze -. Ricordiamo l’importanza della diagnosi precoce: il carcinoma della mammella della grandezza di meno di un centimetro ad esempio, se diagnosticato e curato nella fase iniziale, ha una percentuale di guarigione di oltre il 90%”.

Fonte: Ufficio Stampa