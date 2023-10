In arrivo 9000 tessere elettorali direttamente a casa dei cittadini

Stanno per arrivare a domicilio, direttamente nelle case dei lucchesi, 5000 tessere elettorali, e 4000 saranno recapitate più avanti, per un totale di 9000 tessere che il Comune farà avere direttamente ad altrettanti cittadini, senza che debbano per questo recarsi agli uffici di via San Paolino.

Il servizio, che dopo anni in cui non veniva più effettuato è stato ripristinato dall’amministrazione Pardini, interesserà i neo diciottenni, gli elettori che hanno preso nuova residenza nel territorio comunale, e quei cittadini per i quali, già a partire dalla prossima tornata elettorale (le elezioni europee del 9 giugno 2024) cambierà la sede di voto a seguito di cambio di residenza o per le modifiche nella distribuzione delle sezioni elettorali che sono state apportate dal Comune.

“Abbiamo ritenuto un’operazione di buonsenso – spiega l’assessore ai servizi demografici Moreno Bruni – ripristinare un servizio che consentirà a una moltitudine di cittadini di poter ricevere direttamente a casa, senza doversi recare agli uffici comunali, la propria tessera elettorale. Tutto questo anche considerando il fatto che abbiamo modificato la distribuzione dei seggi dove si potrà votare, liberando in particolare alcune scuole che non saranno più sede di operazione di voto, come l’istituto scolastico Carrara. In questo modo, gli elettori interessati dai cambiamenti introdotti riceveranno presso la loro abitazione la nuova tessera, dove saranno indicati il numero di sezione e l'indirizzo della nuova sede dove recarsi a votare . Un risparmio di tempo per loro e uno sgravio per gli uffici che non saranno interessati da questo flusso consistente di persone per ottenere una nuova tessera, in particolare nei giorni immediatamente precedenti e durante le consultazioni elettorali”.

Le tessere elettorali saranno recapitate in busta chiusa e per posta ordinaria: sulla busta sarà specificata la motivazione dell’invio della nuova tessera, nel caso essa sia legata a modifiche delle sezioni elettorali.

Le modifiche alle sezioni. Lo scorso anno è stata liberata la scuola elementare di San Vito, spostando le sezioni 20 e 21 alla media Chelini, mentre quest’anno è stata liberata la scuola superiore Carrara in viale Marconi. In questo caso una sezione, la 16, è stata spostata alla scuola elementare Martini di via Baccelli e l’altra, l’85, è stata soppressa e gli elettori sono stati distribuiti fra le sezioni 13, 15 e 16 alla stessa scuola Martini. E’ stato liberato anche l’edificio scolastico di Massa Pisana, con la sezione 74 che è stata spostata a Pontetetto.