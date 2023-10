Internet Festival a Pisa: dai droni per salvare i boschi ai robot che gestiscono le emozioni

Droni in grado di salvare i boschi, robot che imparano a gestire le emozioni degli umani, opere d’arte immersive, paesaggi sonori, sfilate di moda prodotte con l’aiuto dell’AI, visori per cavalcare le onde dal divano di casa, filosofi e sociologi in veste di timonieri per aiutarci nella navigazione del mare #artificiale. È questo l’hashtag della 13/a edizione di Internet Festival – Forme di Futuro, in partenza oggi a Pisa, con centinaia di eventi aperti al pubblico, relatori da tutto il mondo e 20 sedi diffuse in città fino a domenica 8 ottobre. L’apertura oggi con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, gli assessori regionali a Innovazione e Istruzione, Stefano Ciuoffo e Alessandra Nardini – insieme alle istituzioni pisane - il sindaco di Pisa, Michele Conti e il presidente della provincia, Massimiliano Angori – con i rappresentanti di Università di Pisa con il rettore Riccardo Zucchi, Scuola Superiore Sant’Anna con la rettrice Sabina Nuti, Scuola Normale Superiore con il direttore Luigi Ambrosio, con Anna Vaccarelli dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR e Registro .it, Cristina Martelli segretario generale della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Francesco Palumbo direttore di Fondazione Sistema Toscana, oltre al direttore del festival Claudio Giua, tutti riuniti alle Logge dei Banchi, luogo iconico del festival e sede di installazioni interattive, digital art e spazi dove informarsi sui processi innovativi che stanno trasformando la nostra vita quotidiana.

I PROTAGONISTI. Tra gli ospiti di questa edizione esperti di diritto come Guido Scorza, giurista e docente in materia di diritto delle nuove tecnologie, e Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente del Garante per la protezione dei dati personali, protagonisti della sezione Artificial Law, a cura dalla giurista Fernanda Faini, con la moderazione della giornalista Federica Meta (Scuola Superiore Sant’Anna, venerdì 6 ore ore 9-13; 15-18). Ma anche filosofi come Eric Sadin, Pascal Chabot, Adriano Fabris, chiamati a riflettere sui nuovi paradigmi del lavoro e dell’etica legati alla tecnologia insieme a scienziate come Alessandra Sciutti, una delle più note tecnologhe nell’ambito della robotica, Alice Avallone, esperta di small data, a capo dell’osservatorio di antropologia digitale Be Unsocial (Gipsoteca, venerdì 6 ore 16-19), e poi lo scrittore Marco Malvaldi che interverrà con Fosca Giannotti nel panel dedicato a opportunità, rischi e regole dell’intelligenza artificiale generativa (Scuola Normale, venerdì 6 ore 15.30 - 17.30).

L’esperta di comunicazione Laura Carrer, giornalista specializzata in tecnologie di sorveglianza, intersezione tra genere e tecnologia, privacy, social network e giustizia penale, sarà al centro del panel Giustizia sociale & tecnologia insieme a Vera Gheno, linguista, saggista e traduttrice, Oyidiya Oji Palino, attivista dell’European Network Against Racism Aisbl (ENAR), per un focus sull’utilizzo dei dati biometrici, il riconoscimento facciale e le discriminazioni intrinseche al sistema (Gipsoteca, sabato 7 ore 15-19.30).

Attesi personaggi dello spettacolo come Sabina Guzzanti e Carlo Amleto, in arrivo a Pisa domenica 8 ottobre (Cinema Arsenale, ore 18-22.30). Sempre domenica in programma un omaggio a Michela Murgia con un dialogo tra Giulia Paganelli, in arte EvaStaiZitta, antropologa e attivista, e Loredana Lipperini, scrittrice e grande amica dell’autrice recentemente scomparsa, per riflettere sul concetto di artificio da un altro punto di vista: quello delle relazioni sociali e interpersonali (Gipsoteca, ore 17).

CYBERLAVORO. Torna anche il Cybersecurity Day, appuntamento tradizionale a cura dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR (CNR-IIT), in collaborazione con Camera di Commercio Toscana Nord Ovest (Camera di Commercio, venerdì 6 ore 9.15-17.45). Sempre nella giornata di venerdì 6, l’Unione Industriali Pisana ospita nella sua sede l’evento Quarta rivoluzione industriale e Intelligenza Artificiale, un’occasione per affrontare il tema delle metamorfosi delle culture del lavoro, che coinvolgerà – tra gli altri – il sociologo del lavoro Daniele Marini (ore 15). Sulla stessa ‘lunghezza d’onda’ l’incontro promosso dagli studenti del Corso di laurea magistrale in Ingegneria informatica-Intelligenza artificiale dal titolo Come l’intelligenza artificiale cambierà le imprese, condotto dal giornalista Marco Viviani (Centro Congressi Le Benedettine, ore 17). Domenica 8 ottobre, alle ore 15, alla Gipsoteca di Arte Antica, Francesca Franceschi esplorerà il mondo delle donne innovatrici toscane con alcune delle protagoniste individuate con la collaborazione di CNA Pisa e Confcommercio Pisa. All'evento interverrà anche Cristina Manetti, Capo Gabinetto del presidente della Regione Toscana.

DIGITAL ART, PERFORMANCE E APERITIVI VIRTUOSI. Internet Festival porta a Pisa il concept artist di Alien Covenant, Alessandro Bavari, al centro di una mostra di digital art in piazza XX Settembre insieme a Serafín Álvarez, Marion Balac, e Andrea Ciulu, a cura di Carolina Ciuti e Lorenzo Guasti. Ogni sera alle 19 all’ExWide, invece, aperitivo con la scienza intitolato Si salvi chi sa!, con ospiti quali la filosofa Ilaria Gaspari e la scrittrice Licia Troisi (venerdì 6), la fondatrice della piattaforma Lifeed Riccarda Zezza (sabato 7), il rapper Vipra insieme alla linguista Beatrice Cristalli (domenica 8).

Di futuro del fumetto si parlerà al Cinema Arsenale con i fumettisti LRNZ e Massimo Giacon, dell’artista visivo Francesco D’Isa e del regista Alberto Puliafito (venerdì 6 ore 18.30), mentre al Teatro Sant’Andrea andrà in scena lo spettacolo teatrale Breve storia dell’intelligenza, a cura dei Sacchi di Sabbia e Davide Barbafiera insieme con le persone in detenzione nella Casa Circondariale “Don Bosco”, un viaggio attraverso i secoli di intelligenza umana tra ironia e riflessione (ore 21).

A infiammare le serate di IF2023 musica elettronica e arti visive, con la performance di Francesco D’Abbraccio, aka Lorem e Morgana, seguito da live coding di Lixt, Gambit, Guido Segni e dj-set di Kevin Smuggles (Caracol Contemporanea Casa del Popolo, venerdì 6 ore 22), e il closing party Technomagia – Paradisi Artificiali (Deposito Pontecorvo, dalle ore 22 alle 5.30 del mattino).

T-TOUR, INSTALLAZIONI & HACKATON. Per tutta la durata del festival bambini e ragazzi delle scuole sperimenteranno cosa significa l’innovazione digitale grazie al ricco programma dei T-Tour al Centro Congressi Le Benedettine, dove trovano spazio anche installazioni come BLUR M3 NOT, a cura di Sheldon.studio e CNR-IFC, con la collaborazione del Fablab Pisa e il Centro Piaggio dell’Università di Pisa, dedicata al fenomeno della dipendenza da web; Guerra? Pace? a cura di Emergency Pisa; o ancora Engine, un’esperienza immersiva di realtà virtuale per comprendere la violenza di genere. Giovani protagonisti anche nell’hackaton C(o)De-Challenge of Developers 2023 organizzata da RjcSoft che, dopo il successo dello scorso anno, si conferma un’opportunità a livello internazionale come dimostrano le candidature arrivate da tutto il mondo e la partecipazione alla finale di squadre provenienti da Marocco, Corea del Sud e Norvegia. L’intera città di Pisa sarà inoltre coinvolta grazie al contest Go, Check…Click! la sfida interattiva a squadre che vedrà affrontarsi per le vie di Pisa giocatori impegnati a conquistare più checkpoint possibili a colpi di foto creative.

PARTNER. Ricco il parterre dei partner di IF: da AVM, azienda tedesca leader nei prodotti per la connettività a banda larga e per la domotica, a Holocron, azienda pisana specializzata nello sviluppo di software custom che metterà a disposizione la propria sede - Palazzo Simoneschi a Pisa - per incontri e un'installazione/dialogo con l'intelligenza artificiale; e poi ancora da TD Group Italia, realtà pisana con oltre quarant'anni di esperienza nell'ICT, il Polo Tecnologico di Navacchio, Toscana Energia, DevItalia, UniCoop Firenze insieme a Mix, C-Lex Studio Legale, COMMED I A, Tech Jobs Fair, UNA – Aziende della Comunicazione Unite e molti altri ancora.

MEDIA PARTNER. Rai Cultura, Rai Radio3, Rai Radio Kids, La Repubblica, QN Quotidiano Nazionale, Qn La Nazione, intoscana.it, Punto Informatico, SestaPorta.News. Con il patrocinio di Rai Toscana.

Giani: “Regione impegnata a cogliere le opportunità del digitale”

“Non dobbiamo dimenticare che Pisa è il luogo da dove per la prima volta il 30 aprile del 1986 dal Cnr partì il segnale che segnò l'arrivo di Internet in Italia e quindi per questo la città di Pisa è ancora oggi un simbolo- ha detto il presidente Giani - Oggi Internet è imprescindibile per tutto ciò che significa: le informazioni in tempo reale, i collegamenti, il mondo dei social ed è per questo che in Toscana vogliamo continuare ad investire sull’infrastruttura digitale che è uno dei motori principali dello sviluppo. Internet Festival, organizzato dalla Regione Toscana attraverso Fondazione Sistema Toscana, è ormai un appuntamento fisso molto importante ed è il modo con cui ogni anno andiamo a fare una panoramica sulle opportunità che la rivoluzione digitale ci offre”.

Tra gli appuntamenti a cura della Regione Toscana, nella giornata di domani 6 ottobre, alla Scuola Normale Superiore grande attesa per Toscana Digitale, Toscana Diffusa (ore 9.30-12.30), una mattinata di confronti per misurare lo stato degli investimenti pubblici sulle infrastrutture digitali e il piano delle antenne, con il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore Stefano Ciuoffo e rappresentanti del governo del territorio.

Fonte: Ufficio Stampa