L'ambiente del domani, convegno all'Enriques con gli studenti

Quale ambiente consegneremo alle nuove generazioni? Saremo in grado di garantire loro un futuro ecosostenibile, affrontando le nuove sfide connesse al cambiamento climatico? Sono solo alcune delle questioni di cui si è parlato questa mattina nell’auditorium dell’Istituto Superiore “F. Enriques” di Castelfiorentino, nel corso di un convegno promosso da Auser Volontariato Territoriale Empolese Valdelsa con il patrocinio del Comune.

Un dialogo e un confronto a trecentosessanta gradi con gli studenti sul tema dell’ambiente, richiamato anche dagli artt. 9 e 41 della Costituzione Repubblicana, ma anche collegato a episodi di cronaca recenti, come ad esempio le alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna.



Hanno portato il loro saluto il Dirigente scolastico dell’Enriques, prof.ssa Barbara Degl’Innocenti, il Sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, l’Assessore all’Ambiente, Alessio Onnis, i rappresentanti di Auser (Daniela Tinghi, per il territoriale, Renato Campinoti, per il regionale e Gabriella Cantini per Auser Castelfiorentino), e l’intervento dell’Assessore regionale all’Ambiente, Monia Monni



A rendere dinamico il confronto con gli studenti (che peraltro avevano già svolto prima dell’incontro lezioni propedeutiche in classe e faranno dei compiti sui temi affrontati questa mattina) ha pensato il dott. Fabio Petrini (educatore ambientale) che ha interagito direttamente con loro stimolando e rispondendo alle loro domande, mentre a moderare la mattinata è stato il sociologo Donato Petrizzo.



Numerosi, come si è detto, i temi affrontati: dalle sfide del clima (la graduale sostituzione dei combustibili fossili con le energie rinnovabili) al rispetto dell’ambiente e alla tutela dei parchi, che come ha ricordato l’Assessore Monni vanno gestiti “aprendosi ai territori” in un’ottica di fruizione anche turistica, con il fine - sottolineato dal dirigente scolastico Barbara Degl’Innocenti – di “disegnare un futuro ecosostenibile per tutti noi”:



“Ringrazio l’Auser – osserva l’assessore all’Ambiente, Alessio Onnis - per aver promosso questo convegno, l’Istituto Enriques per averlo ospitato e l’Assessore Regionale Monia Monni per averlo onorato con la sua presenza. Un incontro davvero interessante e ricco di spunti, quasi una storia del cammino intrapreso fino ad oggi, delle misure che dobbiamo adottare per rendere l’ambiente migliore, soprattutto per i nostri ragazzi. Non ultimo, e non meno importante, il dovere civico di essere cittadini più attivi e responsabili per la tutela del nostro territorio”

""Per la salute del nostro pianeta, per mantenerlo 'abitabile' e tutelare il futuro è fondamentale attuare una vera transizione ecologica, cioè passare a stili di vita più sostenibile per l'ambiente. Ma questa trasformazione deve essere giusta anche dal punto di vista sociale perché il futuro non può essere migliore semlre a scapito di qualcun altro. Credo fortemente nella sostenibilità sociale ed ambientale e per questo ho voluto parlarne ai ragazzi dell’Istituto Superiore Enriques di Castelfiorentino. Confronti come questo sono momenti di arricchimento e di discussione inportanti e ringrazio l’amministrazione comunale, l’Auser regionale e la dirigente scolastica Barbara Degl’Innocenti per aver organizzato questo incontro", commenta infine l'assessore regionale Monia Monni.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa