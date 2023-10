Lavori al viadotto di Tavarnuzze dell'Autopalio, traffico mai bloccato

Anas ha consegnato all’impresa esecutrice i lavori di manutenzione programmata del viadotto “Cassia” (km 54,700), sul raccordo autostradale Siena-Firenze in località Tavarnuzze, tra lo svincolo di Impruneta/Greve in Chianti e lo svincolo per Firenze/innesto autostrada A1.

L’intervento, per un investimento di 1,17 milioni di euro, riguarda in particolare il rifacimento delle solette di transizione, la sostituzione dei giunti di dilatazione e il risanamento delle pile e dei cordoli laterali in calcestruzzo in entrambe le carreggiate.

I lavori saranno avviati a partire da mercoledì 11 ottobre. Le attività saranno eseguite prima in carreggiata sud (direzione Siena) e successivamente in carreggiata nord (direzione Firenze). Il completamento dei lavori è previsto entro la primavera 2024.

Il traffico sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera.

Nelle scorse settimane si si sono tenuti incontri tecnici presso la Prefettura di Firenze per pianificare e condividere le attività di gestione della viabilità con tutti gli Enti coinvolti: Anas, Polizia Stradale di Firenze, Società Autostrade, Città Metropolitana di Firenze e Comuni interessati.

Fonte: Anas