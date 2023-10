L'influencer McMusa presenta il nuovo libro “Sparire qui” alla libreria Rinascita

Alla libreria Rinascita di Empoli arriva l’influencer Marta Ciccolari Micaldi per presentare il suo nuovo libro.

Si intitola “Sparire qui” l’avvincente storia che l’autrice, conosciuta sui social come McMusa, racconterà domenica 8 ottobre ai lettori della libreria empolese.

Ciccolari Micaldi, classe 1982, è una giornalista e guida letteraria specializzata in letteratura nordamericana che è riuscita a fondere in un unico progetto la passione per gli USA e per la letteratura. Sui suoi canali social e web spiega chiaramente la sua missione: portare l’America in Italia e gli italiani in America.

La fusione di questi due piani si ritrova anche nel suo ultimo lavoro che la stessa autrice racconta come un intreccio di storie, personaggi ed esplorazioni nel cuore dell’America del Nord.

Il libro, edito per Rizzoli, descrive la storia di una donna negli anni ’10 del 2000 che grazie ad un viaggio nel profondo degli Stati Uniti, si misura con sé stessa, i propri traumi, sogni e ambizioni. Al racconto principale si intrecciano poi altri livelli nella narrazione: uno relativo ai luoghi iconici delle terre da lei descritte; l’altro un percorso immersivo nella letteratura americana.

Un itinerario fisico ed emotivo tra le metropoli oltre oceano come New York e Los Angeles, passando attraverso zone sperdute del Midwest e delle Louisiana.

Una strada dove perdersi attraverso le complessità dell’anima e di questa nazione storicamente icona di libertà.

L’appuntamento è fissato per domenica 8 ottobre alle ore 18:00 presso la sede della libreria Rinascita in via Ridolfi 53 ad Empoli.