Omicidio di Joel Ramirez Seipo, identificato il possibile assassino

Un uomo è stato identificato come l'omicida di Joel Ramirez Seipo, un 38enne di origine dominicana residente a Montevarchi, morto dopo essere stato accoltellato in una rissa presso una discoteca a Terranuova Bracciolini, Arezzo. L'assassino è attualmente in fuga e viene ricercato. I carabinieri avrebbero circoscritto il gruppo di persone tra cui si nascondeva l'assassino, ma al momento non è stato emesso alcun provvedimento. Le indagini, condotte dal pm Francesca Eva, si sono basate su immagini delle telecamere di sorveglianza e testimonianze, svelando dettagli significativi sulla comunità dominicana presente nella zona. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore.