Proloco Montespertoli, rinnovato il consiglio

La Proloco di Montespertoli, in un percorso di rinnovamento, ha proceduto all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il nuovo consiglio è costituito da cittadini pronti e desiderosi di mettersi al servizio dell’associazione per la promozione del territorio, grazie anche all'apporto di giovani che per la prima volta affrontano questa esperienza.

Il nuovo consiglio è così composto:

- Presidente: Veneri Aniello

- Vice Presidente: Francolini Martina

- Segretario e Cassiere: Bilisari Delene

- Consiglieri: Carcapede Matteo, Maestrini Giulia, Malanchi Alice, Salverini Gianni

Il Presidente Veneri Aniello ha affermato: "Pur non avendo ricevuto più preferenze di altri, sono onorato di esser stato nominato Presidente della Pro Loco. Ringrazio innanzitutto i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto e la dedizione che hanno dimostrato verso l'Associazione. Adesso ci aspetta un lungo lavoro per continuare sulla strada intrapresa per riportare la Pro Loco al ruolo che le compete. Ringrazio tutti per la fiducia accordatami e spero di essere all'altezzadel ruolo."

La Proloco di Montespertoli è un'associazione che è impegnata da sempre nella promozione del patrimonio culturale, turistico ed enogastronomico della comunità. Continuare e rafforzare questo importante lavoro, collaborando con tutti i membri e la comunità locale, è l’obiettivo che si pone il nuovo consiglio.

“La Proloco per un comune è una risorsa imprescindibile e auguro al nuovo consiglio di fare bene per Montespertoli, auguro loro di allacciare nuovi rapporti anche con il Comitato delle Contrade e con le altre associazioni del paese. Dal senso di appartenenza e dall’amore per il nostro paese può nascere una nuova bella storia.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

La Proloco è aperta a tutti coloro che condividono la passione per la comunità e desiderano collaborare alla sua crescita. Il nuovo Consiglio invita tutti i residenti a sentirsi parte di un progetto comune per perseguire questo importante obiettivo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa