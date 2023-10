Raccolta firme del Comitato "Degrado a Empoli"

Il Comitato “Degrado a Empoli” rende noto, che a seguito dell’incontro avuto lo scorso 13 settembre con l’assessore alla Sicurezza Antonio Ponzo Pellegrini, è attiva una raccolta firme contro il degrado e la mancanza di sicurezza, in particolare nel centro città.

La raccolta firme è stata consigliata caldamente dallo stesso Assessore, in quanto se un nutrito numero di cittadini aderiscono all’iniziativa, queste firme saranno poi presentate, al Commissariato di Polizia di Empoli, e ove necessiti al Questore e Prefetto di Firenze, dallo stesso Assessore e dal Presidente del Comitato Isacco Cantini, in modo da ottenere maggiori pattuglie di Forze dell’Ordine sul territorio. Si invita pertanto la cittadinanza empolese ad aderire a questa iniziativa, potendo firmare presso il ristorante “I’ Canto Gibellino” in Piazza Farinata degli Uberti, (Piazza dei Leoni), dal mercoledì alla domenica dalle ore 18 alle ore 22, il sabato e la domenica è aperto anche a pranzo dalle ore 11 alle ore 14.

Il Comitato rede noto inoltre, che il prossimo lunedì 9 ottobre, una delegazione sarà ricevuta dalla Sindaco Brenda Barnini, sui temi del degrado e della sicurezza.

Fonte: Ufficio Stampa