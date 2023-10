Rapina a mano armata al supermercato, due arresti

Martedì sera la polizia di Firenze ha arrestato in via Kyoto due cittadini italiani, un uomo e una donna rispettivamente di 40 e 32 anni, con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

L’attenzione dei poliziotti della squadra mobile della Questura, è stata attirata dai due che a bordo di due motorini si aggiravano nei pressi di un noto supermercato della zona di Gavinana.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori di via Zara, intorno alle 20.30, il 40enne con il volto travisato dal casco che ancora aveva indosso, si sarebbe introdotto all’interno dell’esercizio commerciale, mentre la donna sarebbe rimasta fuori dal locale verosimilmente per fargli da “palo” e controllare che tutto procedesse senza intoppi.

Una volta dentro l’uomo avrebbe puntato una pistola verso due cassieri intenti a fare i conti di fine giornata, impossessandosi così di oltre 2mila euro.

Immediatamente i poliziotti in borghese hanno fatto irruzione nel supermercato sorprendendo il malintenzionato ancora con l’arma tra le mani.

Una volta qualificatisi, gli agenti hanno bloccato e disarmato l’uomo, per poi mettersi sulle tracce della presunta complice, rintracciata pochi minuti più tardi in via Gran Bretagna.

L’arma in questione, una pistola a salve priva di tappo rosso, è stata subito sequestrata, mentre il bottino del colpo, trovato nelle tasche del giubbotto dell’uomo, è stato restituito all’esercizio commerciale.

Approfondendo gli accertamenti i poliziotti hanno scoperto, inoltre, che i due scooter utilizzati dalla coppia erano provento di furto, per loro è scattata anche una denuncia per ricettazione, mentre i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.