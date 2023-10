Rissa in un locale di Ponsacco, denunciati in 3 dai carabinieri

Rissa tra tre uomini alcune settimane fa in un locale pubblico di Ponsacco. I carabinieri hanno cominciato le indagini per identificare i tre contendenti e li hanno denunciati in stato di libertà. Ricostruendo la vicenda, i primi due in stato di agitazione sono stati redarguiti e di tutta risposta hanno strattonato l'esercente. Una terza persona ha preso le sue difese e da lì è scattata la vera rissa. Si tiene a precisare che la vicenda non riguarda residenti o persone frequentanti l'area di via Rospicciano.