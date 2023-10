Ruba al supermercato di Navacchio, arrestato

Ruba in un supermercato e finisce in manette. I carabinieri di Pontedera hanno arrestato un 39enne per furto di bevande e generi alimentari del valore complessivo di oltre 200 euro. Il fatto è avvenuto a Navacchio (Cascina), nel tardo pomeriggio di ieri, in un supermercato all’interno del centro commerciale “I Borghi”. Il personale del servizio antitaccheggio ha notato l’uomo che si muoveva con fare sospetto tra gli espositori della merce. Giunti sul luogo, i militari hanno fermato l’uomo all’uscita del negozio e rinvenuto nella sua disponibilità la merce. L’uomo, tratto in arresto, è ora sottoposto all’obbligo di firma.