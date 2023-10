Scompare a Grosseto, trovato nel Parmense mentre rischia di provocare un incidente

Era scomparso da due giorni a Grosseto, i carabinieri di Noceto, nel Parmense, lo hanno trovato lungo la sp 357, a oltre 300 km di distanza. Si tratta di un 51enne rinvenuto a piedi, in stato confusionale, mentre camminava in modo pericoloso per sé e per la circolazione stradale. I carabinieri lo hanno bloccato e hanno visto che non era capace di capire dove si stesse trovando al momento. Dopo averlo accompagnato in caserma è stato identificato vista la denuncia fatta dai familiari. Gli stessi hanno poi ripreso in consegna l'uomo.