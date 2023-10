Sicurezza, raccolta firme della Lega a Fucecchio

Domani venerdì 6 ottobre 2023 a Fucecchio, per tutta la giornata, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 la Sezione Comunale della Lega, organizza presso un apposito Gazebo ubicato nell'area a parcheggio di fronte al Supermercato COOP, in via Di Fucecchiello, una raccolta di firme aperta a tutti cittadini per richiedere: 1) L'impiego dei militari con funzioni di Agenti di Polizia dell'Operazione Strade Sicure per tutto il territorio ma soprattutto per le zone Collinari delle Cerbaie ( Proposta fatta dal Segretario Locale del Carroccio è Consigliere Comunale, Marco Cordone, durante un'apposita riunione svoltasi il 9 settembre 2022); 2) La certezza e l'effettività della pena, senza sconti e permessi vari; 3) L' inasprimento delle pene per gli spacciatori di sostanza stupefacenti, oggi quasi sempre colpiti solo da sanzioni amministrative, vanificando così il grande lavoro svolto costantemente dalle forze dell'Ordine e dalla Polizia Municipale. La petizione che sarà consegnata al Sindaco di Fucecchio e al Prefetto di Firenze, è già stata sottoscritta in presenza, da centinaia di cittadini e la raccolta firme andrà ancora avanti. In merito Marco Cordone ( Segretario Comunale della Lega a Fucecchio, Vicesegretario Provinciale e Consigliere Comunale ), ha dichiarato: " Come forza politica presente sul Territorio, proponiamo a tutta la cittadinanza questa petizione per la tutela dell'Ordine pubblico e la Sicurezza dei cittadini, con lo spirito di un Movimento che crede di dover fare qualcosa di concreto per migliorare la qualità della vita della Gente che vive e lavora in queste zone e sappiamo benissimo che, senza Sicurezza non c'è libertà. Questo e quello che deve fare un Partito Politico e chi firmerà, a Scanzo di equivoci, non firmerà per aderire alla Lega ma per chiedere alle Istituzioni preposte, più Sicurezza sul territorio. Auspico che i cittadini ci diano fiducia. Alla raccolta firme oltre a me, saranno presenti il Vicesegretario Cartocci, i componenti del Direttivo e della Segreteria del Carroccio locale Frino, Auseretti, Bonaccorsi, Lambiase, Gini e Palchetti di Gambassi Terme".

Fonte: Lega Empolese Valdelsa