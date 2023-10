Sondaggio parcheggio multipiano, scarto minimo per i favorevoli allo smontaggio

Il sondaggio più votato da mesi su gonews.it riguarda il tema ultra-locale ma evidentemente molto sentito del parcheggio multipiano di via XI Febbraio a Empoli. Oltre 350 voti e un risultato sul filo di lana per il futuro dell'area del centro, finora parcheggio a due piani con criticità a livello di degrado. Infatti il 53,65% dei lettori ritiene giusto smantellare il piano di sopra proprio per il degrado dell'area. Il restante 46,35% ritiene che si potevano studiare altre funzioni prima di spendere gli oltre 200mila euro necessari per la rimozione.

