Buongiorno oggi ringrazio Rebecca per questa ricetta dal sapore orientale: gli Spiedini di tofu marinati con verdure. Un piatto saporito colorato e buono, un modo diverso anche di sostituire i classici spiedini di carne e di pesce con il tofu ricavato dai semi di soia gialla e ricco di proteine.

Il Tofu è molto diffuso in tutto l'estremo Oriente, in Occidente è noto con il suo nome Giapponese, ma ha origine Cinese. Essendo un alimento di origine vegetale è molto utilizzato dai vegani, ma potete utilizzarlo anche per variare la vostra dieta, alternandolo alla carne, al pesce o al formaggio. Ha un gusto delicato e assume facilmente l'aroma degli altri alimenti.

Il tofu è molto versatile in cucina perché lo potete utilizzare per preparare secondi piatti, primi, contorni, piatti unici e persino dessert. Lo potete cucinare in padella, al forno, marinato, impanato con la pasta o le verdure.

Nella ricetta si parla di accompagnarlo a salse a piacimento, potete optare se avete poco tempo di salse già pronte al negozio di alimentari, oppure preparare una salsa a base di yogurt, salsa agli arachidi, salsa teriyaki, che potete già trovare pronta oppure farla in casa.

Vi lascio un link molto interessante dove troverete tante ricette anche dolci per cucinare il Tofu:

post.almaverdebio.it/ricette/tofu-ricette-veloci/

Spiedini di tofu marinati con verdure

Ingredienti

360 gr di tofu al naturale

1 zucchina

1 peperone rosso

1 cipollotto rossa di Tropea

Prezzemolo

Per la marinata

3 cucchiai di olio d’oliva extravergine

3 cucchiai di aceto bianco

3 cucchiai di salsa di soia

2 cucchiai d’acqua

1 cucchiaino di zucchero di canna

½ cucchiaino di senape

1 cucchiaino di paprica

1 pizzico di cumino

1 pizzico di peperoncino in polvere

1 spicchio d’aglio grattugiato

Salse a piacere

Per la preparazione

Fate asciugare il tofu avvolgendolo in un canovaccio pulito. Nel frattempo preparate la marinatura miscelando tutti gli ingredienti. Tagliate in 9 cubetti uguali ogni panetto di tofu, trasferitelo in una pirofila bassa e irrorate con la salsa. Coprite e lasciate marinare in frigorifero per 30-40 minuti, mescolando di tanto in tanto. Riducete la zucchine a mezze lune spesse, il peperone a losanghe e la cipolla a metà nel senso orizzontale e poi a spicchi. Preparate gli spiedini alternando a piacere gli ingredienti e inserendo due cubetti di tofu marinato in ogni spiedino. Scaldate una griglia e adagiatevi gli spiedini. Cuoceteli per circa 10-15 minuti, girandoli su tutti e lati e spennellandoli con la salsa rimasta. Mettete nei piatti e ultimate con del prezzemolo e delle salse a piacere.

Rebecca

