TEDxEmpoli, Non ho parole: il tema dell'evento 100% al femminile

TEDxEmpoli Women al Teatro Il Momento, un nuovo inizio per il ciclo di conferenze a cadenza biennale. L'evento si terrà sabato 21 ottobre dalle 15 alle 19 e riguarderà i temi al femminile, con la cornice Sono senza parole.

Le organizzatrici, così come le ospiti, sono interamente al femminile. Cecilia Torchia, Giulia Farsetti e Irene Bacherotti formano il gruppo di giovanissime realizzatrici dell' evento.

Le ospiti sono: Ottavia Belli, fondatrice di Sfusitalia, startup che orienta sui negozi sfusi e zero waste; la fotografa Giulia Bersani, l'illustratrice Martina Lorusso in arte Momusso, la consulente finanziaria Andreea Timis, la scrittrice, antropologa e storica Giulia Paganelli (conosciuta come Evastaizitta), la divulgatrice e insegnante Lis Anna Vernillo, divenuta sorda a 21 ann durante la gravidanza; Giusi Fiorentino, Ceo di una startup di intelligenza artificiale per il riconoscimento anticipato di guasti nei macchinari industriali.

"Quando si parla di donne, se ne parla tutti ma non abbastanza - spiega Irene Bacherotti -, abbiamo portato una novità rispetto agli scorsi anni e continuiamo a fare qualcosa per la nostra città".

"Siamo partiti dalle parole tabù in un brainstorming, e abbiamo riflettuto sul tema. Da qui 'non ho parole', rimaniamo senza voce quando non sappiamo, non riusciamo a consolare un'altra persona e quando parliamo con i silenzi. Ci è piaciuto il contrasto tra Non ho parole e il tipo di evento, formato da una serie di speech".

I partner e i supporter. L'evento ha il patrocinio del Comune di Empoli e il supporto principale di Var Group, Timenet, Sammontana e GCVACOM per la parte service.

Con la partnership con ICStudio sarà possibile monitorare le emissioni di CO2 dell'evento secondo standard internazionali. In più questo TEDxEmpoli Women applicherà il programma Fidesg Sustainable Organization per avere dichiarazioni trasparenti e affidabili sulla sostenibilità ESG (ambiente, sociale e governance) raggiunta e attesa.

In parole semplici, verrà monitorata la capacità dell'organizzazione di seguire gli aspetti della transizione ecologica, l'inclusione sociale, la parità di genere e un indotto economico per la comunità empolese.

I biglietti sono in vendita a 40 euro con aperitivo finale al link https://www.tedxempoli.com/ticket/

Elia Billero