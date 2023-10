Un pranzo a sostegno della comunità di Sant’Agata sul Santerno

La rete delle associazioni locali, costituita dalla Festa del Volontariato Sancascianese e da altre realtà associative, ha attivato una raccolta fondi in collaborazione con il Comune di San Casciano in Val di Pesa con l'obiettivo di sostenere le persone e le comunità emiliano-romagnole colpite dall’alluvione dello scorso maggio.

Dopo i contatti intercorsi tra l'amministrazione comunale di San Casciano in Val di Pesa e quella di Sant’Agata sul Santerno, uno dei territori più colpiti dall’evento di portata eccezionale che si è abbattuto nella regione del centro Italia, la comunità sancascianese, impegnata in questa azione di solidarietà, ha deciso di indirizzare le risorse che via via raccoglierà alla realizzazione di un’opera di riqualificazione e ricostruzione di uno spazio pubblico del comune della bassa Romagna.

La campagna dunque prosegue e si intensifica. Alla cena di solidarietà, organizzata con grande successo dalla comunità di Cerbaia, e le iniziative proposte al Parco del Poggione e alla pizzeria Everest del Circolo Acli di San Casciano che complessivamente hanno messo insieme cifre considerevoli, segue un terzo momento conviviale nella frazione di Mercatale Val di Pesa, allestito in collaborazione con la Pro Loco di San Casciano in Val di Pesa.

“Un aiuto per l’Emilia Romagna” invita tutti a partecipare al pranzo di beneficenza, organizzato per domenica 8 ottobre alle ore 13 in piazza Vittorio Veneto nella frazione sancascianese. L’iniziativa, promossa dalla Festa del Volontariato Sancascianese con il patrocinio del Comune di San Casciano in Val di Pesa, è a sostegno del Comune di Sant'Agata sul Santerno. Il menu comprende antipasto, pappa al pomodoro, sformato di patate, affettati, pasta all’amatriciana, pollo, rosticciana, salsiccia, patate e fagioli, schiacciata con uva, vino e acqua. Costo: adulti €25, fino a 12 anni €15.

“Ringraziamo i cittadini, le famiglie, gli operatori economici che hanno preso parte alle iniziative di solidarietà messe in campo fino a questo momento – dichiarano gli organizzatori – ci auguriamo che anche per il pranzo di Mercatale le adesioni siano tante”. E’ in fase organizzativa un nuovo evento in programma al Circolo Arci di San Casciano.

Per informazioni: Casa del Popolo telefono 055 821422, Circolo Mcl telefono 055 821586, Gruppo Caccia al cinghiale Mercatale telefono 338 2641128, Gruppo Fratres Mercatale e San Casciano telefono 331 4569686 334 8960696, Misericordia di Mercatale telefono 331 5884694. In caso di maltempo il pranzo si svolgerà presso la palestra.