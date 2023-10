Biblioteca di Empoli, i prossimi appuntamenti: creazioni con le sferruzzanti e i gruppi di lettura dei ragazzi

Si parte con una nuova settimana di attività promosse dalla biblioteca comunale Renato Fucini. Largo al fatto a mano del gruppo delle Sferruzzanti nella nuova sede Bibliocoop al Centro*Empoli, pronte a dispensare consigli preziosi sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”. Quando? Il martedì pomeriggio dalle 15.30. Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.



Lunedì 16 ottobre alla Casa della Memoria tornano gli appuntamenti dei Gruppi di lettura condotti dalla bibliotecaria Claudia dedicati a ragazze e ragazzi con la passione per la lettura. Un momento per parlare di libri, storie, esperienze e scambiarsi idee e suggerimenti. Ecco gli orari: 16.15-17.15 Gli scompaginati (11-14 anni) e 17.30-18.30 Circolo lettura over 14.



Dal 2 ottobre in biblioteca è disponibile anche lo scaffale verde allestito nell’ambito del progetto “Piantiamola” con libri selezionati a tema.