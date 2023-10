Bomboniere rubate, carabinieri le restituiscono alla coppia in tempo per le nozze

Disavventura a lieto fine per una coppia di sposi livornesi. Prima del fatidico sì, le bomboniere destinate a parenti e amici invitati alla cerimonia, erano state rubate.

A ritrovarle e riconsegnarle ai futuri marito e moglie sono stati i carabinieri di Livorno. Nell'ambito di un'indagine i militari avevano infatti trovato nell'abitazione di due pregiudicati 24 bottiglie di vino pregiate, alcune di un noto marchio labronico e altre di champagne, sottoponendole a sequestro. Ad alcune bottiglie erano inoltre abbinati dei confetti, scelte dalla coppia di futuri sposi come bomboniere.

A quel punto i carabinieri si sono messi sulle tracce dei proprietari, per restituire quanto sequestrato. Tramite i nominativi riportati sull'etichetta dei confetti, sono risaliti prima all'enoteca presso la quale erano state acquistate le bottiglie e quindi ai legittimi proprietari. Ottenuto in tempi brevi il dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, le bomboniere sono state infine restituite alla coppia in tempo per la celebrazione delle nozze.