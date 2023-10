Cane di grossa taglia senza cibo e acqua in appartamento occupato

La polizia municipale di Livorno ha salvato un cane di taglia grande, tipo pitbull, che era tenuto sempre rinchiuso in una casa per fare la guardia a un alloggio pubblico occupato abusivamente. Il cane riceveva cibo e acqua solo occasionalmente. L'animale è stato recuperato con l'aiuto di un esperto dopo un'ora di lavoro, poiché era molto aggressivo. Gli occupanti dell'alloggio utilizzavano il cane esclusivamente per la sicurezza e non lo portavano mai fuori. L'appartamento è stato chiuso, e le autorità stanno conducendo ulteriori indagini sulla vicenda. Inoltre, nello stesso giorno, i vigili urbani hanno recuperato altri due appartamenti in zona Stazione, uno dei quali era occupato abusivamente dal 2018, mentre l'altro era stato aperto poco prima dell'arrivo della polizia municipale da ignoti e successivamente chiuso.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa