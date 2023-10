Controlli dei carabinieri per la sicurezza nei cantieri, due multe da oltre mille euro

I carabinieri hanno fatto dei controlli nei cantieri edili con l'obiettivo di prevenire il pericolo di caduta dall’alto e prevenire il fenomeno del lavoro nero.

Nel corso dell’ultimo controllo, i carabinieri di San Miniato e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno eseguito una verifica all’interno di due cantieri edili privati nel territorio di un comune della circoscrizione.

Dopo gli accertamenti, i militari hanno segnalato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pisa, due titolari di società edili per non avere adottato idonee precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta dall’alto degli operatori.

Nella circostanza i carabinieri hanno fatto multe per oltre mille euro.