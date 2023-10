Convocato il Consiglio comunale a Montopoli: all'ordine del giorno anche l'Erp

Convocato per venerdì 13 ottobre 2023, alle ore 19, il Consiglio comunale di Montopoli in Val d'Arno in presenza presso la sala consiliare del palazzo municipale. All'ordine del giorno si trovano, tra gli altri punti, l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse relative a immobili nel comune di Montopoli, da destinare all'incremento di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. E ancora, l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare "Democratici per Montopoli" avente ad oggetto "Finanziamento del servizio sanitario nazionale ed interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni".