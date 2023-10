Corriere della droga beccato all'aeroporto di Pisa con 122 ovuli

Arrestato un 38enne nigeriano provieniente dal Belgio che si è fatto beccare all'aeroporto Galilei di Pisa dopo aver ingerito quasi 1,3 kg di eroina e un etto di cocaina suddivisi in 122 ovuli. L'uomo è stato controllato dalla guardia di finanza e dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Pisa. Aveva preso un volo dall'aeroporto di Bruxelles Charleroi. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di stupefacenti e ora si trova nel carcere Don Bosco. La droga avrebbe fruttato sul mercato 80mila euro.