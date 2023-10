Derattizzazione e disinfestazione antilarvale, proseguono gli interventi mensili a Empoli

Proseguono gli interventi mensili già programmati di derattizzazione e disinfestazione antilarvale che interesseranno tutto il territorio comunale.

Le attività d’intervento per quanto riguarda l’eradicazione dei topi cominceranno lunedì 9 ottobre 2023 dalla zona 1 - Tinaia, Serravalle, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Villanuova, Empoli zona est e proseguiranno martedì 10 ottobre zona 2 - Carraia, Empoli città, Santa Maria, Avane, Pagnana, Marcignana, Pozzale/Casenuove; mercoledì 11 ottobre zona 3A - Martignana, Monterappoli, Sant’Andrea/Fontanella, Ponte a Elsa, Brusciana; giovedì 12 ottobre zona 3B - Bastia, Cerbaiola; Corniola; Pianezzoli, Terrafino.

Le operazioni di disinfestazione antilarvale contro le zanzare saranno effettuate a partire da lunedì 16 ottobre dalla zona 1 - Tinaia, Serravalle, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Villanuova, Empoli zona est; martedì 17 ottobre zona 2 - Carraia, Empoli città, Santa Maria, Avane, Pagnana, Marcignana, Pozzale/Casenuove; mercoledì 18 ottobre zona 3A - Martignana, Monterappoli, Sant’Andrea/Fontanella, Ponte a Elsa, Brusciana; giovedì 19 ottobre zona 3B - Bastia, Cerbaiola; Corniola; Pianezzoli, Terrafino.

Si ricorda che fino al 31 ottobre 2023 saranno attivi n. 7 punti di monitoraggio con ovitrappole al Parco Serravalle, al giardino di Piazza Matteotti, nel parcheggio dell’ospedale San Giuseppe, nell’area verde di via Buozzi, Largo della Resistenza, via Ponzano – giardini pubblici ed infine nel giardino area cani di via Gobetti.

Inoltre le date degli interventi di disinfestazione antilarvale potranno subire modifiche in base all’andamento climatico (piogge).

Gli operatori saranno riconoscibili da pettorine color arancione e scritta "servizio di disinfestazione".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa