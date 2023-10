Elezioni Cerreto Guidi, il Pd avvia le consultazioni

Si è svolta ieri sera l’assemblea dell’unione comunale del Partito democratico di Cerreto Guidi, all’ordine del giorno il percorso politico verso le amministrative 2024.

"È il momento di iniziare a tirare le fila dell’esperienza amministrativa - spiega Alessio Tanganelli, segretario del Pd Cerretto Guidi - e fare un bilancio di quello che è stato fatto in questi dieci anni di mandato, ma ancora più importante, iniziare a raccogliere contributi per il futuro.

Non sono stati dieci anni facili, oltre al Covid c’è da ricordare il lungo periodo di impegno da parte dell’amministrazione per non lasciare soli i cittadini in difficoltà dopo l’evento del downburst.

Questo non ha impedito di raggiungere molti degli obiettivi di mandato e proprio per questo è necessario valorizzare quanto è stato realizzato in questi anni, ma per farlo è necessario creare momenti di ascolto e confronto tramite un percorso di consultazione. Ci sono molte opere realizzate, molti finanziamenti in corso per realizzarne altre, servizi alla persona di qualità, investimenti in corso che miglioreranno la qualità della vita dei nostri cittadini.

Il percorso di consultazione sarà rivolto a tutti i circoli e all’assemblea del Pd, poi ci sarà un confronto aperto a associazioni per raccogliere opinioni, spunti di riflessione e proposte programmatiche volte ad arricchire il dibattito pubblico sui temi del nostro territorio.

Ci poniamo dunque in una posizione di ascolto e confronto con la prospettiva di proseguire in continuità con le energie sin qui messe in campo. Auspichiamo dunque un’ampia partecipazione per rendere la discussione davvero plurale e riteniamo che l’apertura alle realtà associative del nostro territorio sia fondamentale, perché sono una ricchezza della nostra comunità e con le quali la nostra amministrazione ha collaborato molto. Il risultato delle consultazioni sarà la base di partenza di un percorso verso le amministrative 2024 che ci permetterà di aprire il confronto e la discussione con chi si identifica nella cultura politica di centrosinistra.

Non ci sottraiamo - chiude Tanganelli - con grande senso di responsabilità, passione e impegno che fino ad ora ci ha contraddistinti, a costruire tutti insieme la Cerreto Guidi del futuro».

Fonte: Pd Empolese Valdelsa