A Empoli l'ex ministro M5S Sergio Costa per parlare di verde urbano

Il prossimo 7 ottobre alle 15.30 si terrà ad Empoli, a “La Vela - Margherita Hack” il Convegno "Alberi e verde urbano: tagli indiscriminati e salvaguardia del patrimonio verde" che si svolgerà alla presenza dell’onorevole Sergio Costa, Ministro dell’ambiente dei Governi Conte 1 e 2 e attualmente Vicepresidente della Camera dei deputati, oltre ad esperti qualificati del settore.

Abbattimenti selvaggi in tutti i Comuni dell’Unione ci hanno indotto ad approfondire il tema: il taglio di 550 pini domestici e 31 platani su 1126 piante in filari lungo la 429 vecchia, oltre a tagli indiscriminati ovunque, portano conseguenze negative non solo alla salute umana, ma anche ambientale, in termini di biodiversità e di salvaguardia della fauna che ci risiede.

In epoca di drastici cambiamenti climatici a cui assistiamo sempre più spesso, ci appare necessario e indispensabile conoscere e capire l’importanza degli alberi e del nostro patrimonio arboreo nello spazio urbano, per arginare tali drammatici fenomeni; c'è bisogno quindi di un cambio di paradigma, sia da parte dei cittadini che da parte delle nostre Amministrazioni Comunali preposte alla gestione del verde, nella logica di maggior conservazione e sensibilizzazione generalizzata a tali problematiche .

I relatori ci aiuteranno a capire l’importanza della tutela e le difficoltà oggettive che gli Amministratori incontrano nella gestione del verde pubblico, in modo da arrivare ad un accrescimento culturale e formare una cittadinanza attiva ed attenta al nostro patrimonio arboreo comune.

Questo sarà Il primo di una serie di incontri che intendiamo organizzare per individuare e approfondire le numerose tematiche ambientaliste che riguardano oltre al verde urbano, anche la gestione dei boschi, la gestione delle acque meteoriche, il problema siccità, la riqualificazione delle aree fortemente contaminate, la qualità dell’aria e del microclima.

La battaglia sui cambiamenti climatici deve partire necessariamente dalle nostre città dove si assiste ad un enorme consumo delle risorse energetiche globali e deve coinvolgere tutti.

Dobbiamo conoscere e divulgare i benefici immensi ed irrinunciabili che il verde ci regala nelle aree urbane (grazie a recenti studi adesso anche quantificabili in termini economici), ma anche in qualità della vita, miglioramento del microclima, stoccaggio di CO₂ ed anche in termini di valori immateriali come riduzione dello stress, impatto estetico, recupero più veloce dalle malattie, vivibilità.

Fonte: Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa