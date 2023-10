Torneo di burraco e pranzi speciali per il circolo Arci di Ortimino

Si apre la stagione autunno-inverno 2023-2024 della Casa del Popolo “I’Poggio” di Ortimino (Montespertoli) che propone due iniziative nei mesi di ottobre/novembre per promuovere la campagna di tesseramento Arci, che quest’anno lancia lo slogan “Cura è rivoluzione”: cura nel diffondere la partecipazione civica e promuovere nuovo associazionismo, per difendere il radicamento sul territorio e le tantissime attività di prossimità, fondamentali per rafforzare coesione e giustizia sociale, all'insegna della solidarietà e del mutualismo.

Proprio in quest’ottica, nel ruolo di presidio sociale e aggregativo nella propria comunità, l’Associazione Casa del Popolo “I’Poggio” di Ortimino da domenica 8 ottobre fino alla primavera propone ai soci Arci il torneo di burraco, con la formula di tre turni da 4 partite. Saranno premiate le prime 3 coppie classificate, oltre al premio tecnico alla coppia che ha fatto il punteggio più alto nella seconda partita. Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto per le attività sociali del Circolo.

La seconda iniziativa invece prevede invece un interessante cartellone “Sul poggio non si invecchia” con 4 pranzi speciali organizzati dai volontari del Circolo: ogni piatto è un cavallo di battaglia di uno dei volontari. Da domenica 15 ottobre infatti si alterneranno la Paella, il cinghiale (22 ottobre), il cacciucco (12 novembre), l’arrosto girato (26 novembre) che saranno l’occasione di condividere momenti di allegria a tavola perché appunto “a tavola non si invecchia”.

Il ricavato dei pranzi servirà come autofinanziamento dal momento che il Circolo ha investito nella struttura, rifacendo le facciate, per garantire ai propri soci uno spazio accogliente e vivace che possa invogliare tutti a raccogliersi soprattutto nei mesi invernali

I pranzi si svolgeranno alle ore 13 ed è necessaria la prenotazione chiamando il Circolo allo 0571/674140 o Rossana 335/7798955.