Fermato in strada con dosi di cocaina e hashish, giovane arrestato a Firenze

Ieri sera durante un servizio di controllo in zona Peretola, i carabinieri di Firenze supportati dalle squadre di intervento operativo del 6° Battaglione CC "Toscana", hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari hanno lo avevano notato girovagare in via Baracca con atteggiamento circospetto e irrequieto, e pertanto è scattato il controllo. All'esito della perquisizione sono state rinvenute 16 dosi di cocaina, 4 panetti di hashish per un peso complessivo di quasi tre etti e 575 euro in contanti. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Il fermato, marocchino irregolare sul territorio nazionale e privo di precedenti di polizia, è stato quindi dichiarato in arresto e condotto presso il carcere Sollicciano di Firenze, in attesa dell'udienza di convalida.