Festa dell'Unicorno 2024, già ufficializzate le date della 18esima edizione

Nonostante siano passati solo due mesi all'ultima edizione della Festa dell'Unicorno la macchina organizzativa del festival si è già rimessa in moto per regalare nuove emozioni a tutti gli appassionati del genere fantasy.

Le date da segnare sul calendario sono il 26-27-28 luglio 2024 per la 18^ edizione della manifestazione che oramai da anni richiama in Toscana un pubblico proveniente da ogni parte d'Italia.

Gli organizzatori hanno iniziato a lavorare sul progetto 2024 per stilare un programma che si preannuncia ricco di novità. Il Festival dedicato al mondo del fantastico si prepara a stupire gli appassionati e i curiosi con una nuova edizione che punterà a consolidare la manifestazione con nuovi ospiti, spettacoli e concerti.

"Abbiamo in serbo molte novità per rendere speciale la prossima edizione – afferma Daniele Vanni, direttore artistico dell'evento - La manifestazione compirà 18 anni e per festeggiare la maggiore età stiamo lavorando ad un progetto che prevede una nuova area concerti con la presenza di gruppi di grande richiamo e il ritorno di ospiti di fama internazionale di film e serie tv".

"Il nostro obiettivo per il 2024 – continua Vanni – è migliorare ulteriormente la manifestazione in termini di qualità e quantità dell’offerta. Nel corso degli anni la scelta artistica di trasformare per tre giorni il borgo di Vinci nella capitale della fantasia ha riscontrato apprezzamenti anche dall'estero. Le tante recensioni positive ricevute negli ultimi mesi alimentano ulteriormente la passione messa in questo progetto da tutto lo staff che, sono sicuro, anche nei prossimi mesi non si risparmierà per rendere la prossima edizione ancora più fantastica".

Fonte: Festa dell'Unicorno