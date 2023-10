Grosso incidente in A1, camion invade la corsia opposta, chiusa il tratto Valdarno-Arezzo

L'autostrada A1 è chiusa tra i caselli di Valdarno e Arezzo, in entrambe le direzioni, a seguito di un incidente avvenuto poco prima delle 15 che ha visto coinvolti due camion e un'auto al km 337, in carreggiata sud.

Uno dei due camion ha invaso la carreggiata opposta.

Nell'incidente sono rimasti feriti due uomini, 47 e 44 anni. Entrambi sono stati portati in codice 2 all'ospedale della Gruccia in Valdarno.

Al momento, le 17, sono 6 i km di coda verso Roma e 1 in direzione Firenze.

Per chi viaggia verso Bologna è consigliato uscire a Valdichiana, poi seguire le indicazioni per il raccordo Siena-Bettolle verso Siena, rientrando in autostrada a Firenze Impruneta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Sono state distribuite bottigliette d’acqua agli automobilisti.