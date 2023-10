Il presidente Giani consegna il Pegaso d’oro al pesista Leonardo Fabbri

Il massimo riconoscimento della Regione Toscana, il Pegaso d’oro è stato consegnato dal presidente Eugenio Giani al pesista Leonardo Fabbri, per il merito di aver rappresentato la nostra regione nello sport a livello internazionale.

Nato a Bagno a Ripoli nel 1997, Fabbri è diventato ben presto uno degli sportivi simbolo dell’atletica toscana, dove è cresciuto sportivamente nella Firenze Marathon dal 2004 al 2017 per poi entrare a far parte del centro sportivo Aeronautica Militare.

Ai mondiali di Budapest il 19 agosto scorso si è piazzato alle spalle dello statunitense Ryan Crouser siglando il suo nuovo primato personale con la misura di 22,34 m.

La consegna del riconoscimento nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati alla presenza, tra le autorità, anche del Comandante Isma, il Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo.

“Leonardo Fabbri rappresenta uno straordinario esempio per le sue doti sportive che gli hanno permesso di raggiungere dei risultati che ci riempiono di orgoglio, come l’argento a Budapest la scorsa estate- ha detto il presidente Giani- In questo modo ha riportato il lancio del peso, che a livello fiorentino e toscano vanta una grande tradizione, ai più alti livelli mondiali. Leonardo è anche un esempio per le sue doti umane, un “gigante buono” per i giovanissimi che si avvicinano allo sport. E’ stato bello seguire la crescita di questo atleta così legato alla sua città e alla sua regione anno dopo anno. Ci ricordiamo sempre anche l’emozione che ci ha regalato anche vincendo il Golden Gala proprio nella sua Firenze. La Toscana è impegnata nella promozione dei valori dello sport anche attraverso il sostegno concreto alle società e gli investimenti negli impianti su tutto il territorio regionale” ha concluso Giani.

Fonte: Regione Toscana