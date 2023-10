Lavori di Acque su via Provinciale Cerretese, si sostituiranno 700 m di condutture

Le condotte idriche deteriorate in via Provinciale Cerretese saranno interamente sostituite, grazie a un intervento risolutivo per il buon funzionamento dell’acquedotto. Il lavoro richiesto da tempo dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, partirà entro la fine di ottobre.

Adesso, dopo il completamento dell'iter autorizzativo e l'affidamento dei lavori alla ditta, il progetto è pronto a entrare nel vivo, con l’obiettivo di risolvere in modo definitivo le criticità dovute alla vetustà delle tubazioni.

L’intervento di Acque consentirà di attivare 700 metri di nuove condotte, più performanti e resistenti di quelle attualmente in funzione. I lavori comportano un investimento da oltre 400mila euro.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa