"Lettura facile per una vita felice", a Empoli la presentazione del libro di Vieri Boncinelli

"Lettura facile per una vita felice - Come allearsi con sé stessi per essere sempre sereni". Questo il titolo del libro di Vieri Boncinelli, edito da Ibiskos Ulivieri, che sarà presentato questo fine settimana a Empoli. L'appuntamento è per sabato 7 ottobre, alle ore 17, presso l'auditorium di Palazzo Pretorio in piazza Farinata degli Uberti.

Alla presentazione sarà presente l'autore ed interverranno il senatore Dario Parrini, la dirigente scolastica Grazia Mazzoni e l'editore Alessandra Ulivieri. Altri dettagli nella locandina.