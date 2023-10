"Mi hanno aggredito", ma si era ferito da solo per incolpare l'altro: denunciato a Castelfranco

Aveva chiamato il 112 dicendo che in una lite era stato aggredito ma in realtà si era inferto da solo delle ferite superficiali per incolpare il contendente. I carabinieri di San Miniato hanno denunciato un uomo per calunnia, minaccia aggravata e possesso ingiustificato di armi.

Il fatto è accaduto a Castelfranco di Sotto. All'arrivo dei militari l'uomo ha affermato che un giovane, rimasto in zona, lo aveva aggredito con un coltello a serramanico durante una lite e che si era disfatto dell'arma bianca.

Il coltello è stato poi ritrovato nella vegetazione ma il racconto continuava a non convincere i militari.

Una volta riportata la situazione alla calma, i carabinieri hanno sentito altri testimoni e hanno ricostruito che chi lamentava di essere la vittima in realtà si era fatto male da solo proprio per incolpare l'altro.