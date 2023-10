Il calcio di zona perde Luciano Cinelli, ex Fucecchio ed Empoli

Se n'è andato questa notte all'età di 71 anni Luciano Cinelli, un uomo che ha fatto molto per la comunità di Fucecchio, un simbolo della nostra città nel mondo dello sport e in particolare del calcio. Fu una giovane promessa del pallone negli anni '60: cresciuto nelle giovanili del Fucecchio passò poi a quelle dell'Empoli fino a esordire in serie C, non ancora 18enne, nel campionato '69-70.

Dopo una breve esperienza a Chiesina Uzzanese, tornò a Fucecchio per vestire la maglia bianconera per 6 stagioni consecutive. Un talento ben evidente a tutti tanto da meritarsi anche la convocazione nella nazionale italiana dilettanti.

Un brutto infortunio mise a serio rischio la sua carriera ma Luciano, con la tenacia che lo ha sempre contraddistinto, non si diede per vinto e proseguì nelle fila della Cuoiopelli.

Appese le scarpette al chiodo, poi, trasferì il suo carisma dal campo alla panchina, allenando tante formazioni della zona. Una passione quella per il calcio e per Fucecchio che non lo ha mai abbandonato.

La nostra comunità lo vuole ricordare con la vitalità e la forza che ha sempre mostrato in campo e fuori dal campo.

In questo momento di dolore voglio inviare un grande abbraccio alla moglie Lori, per tanti anni insegnante alla scuola elementare di Galleno, ai figli Francesco, anche lui sempre vicino alla nostra comunità con il suo spirito artistico (ha dipinto i cenci del Palio nel 2001 e nel 2006), e Cassandra che con abnegazione porta avanti ancora oggi l'azienda di famiglia.

Ciao Luciano, ovunque tu sia adesso tieni alto il valore della tua Fucecchio come hai sempre fatto con la maglia bianconera!

Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio



La Polisportiva Massarella 1974 profondamente addolorata piange la scomparsa dell’indimenticabile Luciano Cinelli e si stringe con affetto alla famiglia ed agli amici più cari.

È un giorno triste per il calcio massigiano, fucecchiese e non solo, questa mattina la notizia della scomparsa di Luciano ci ha colpiti nel cuore.

Con noi è stato giocatore, allenatore e dirigente, senza dimenticarci che durante la sua carriera ha vestito anche la maglia della nazionale a livello giovanile.

In suo onore, lunedì prima della partita contro la Catenese a Santa Croce sull'Arno prevista alle ore 21:15, verrà effettuato un minuto di silenzio.

I funerali si terranno domani alle ore 11 presso la chiesa di Massarella.