Nuovo prato sintetico ed ecosostenibile per lo stadio comunale di Castelfiorentino

Un nuovo manto per il campo di calcio dello Stadio Comunale "Riccardo Neri" di Castelfiorentino. In sintetico, ma di ultima generazione, costituito da materiali ecosostenibili ben diversi da quelli utilizzati in passato. Sarà inaugurato domenica 8 ottobre (ore 14) allo Stadio Comunale, prima dell’incontro di calcio Castelfiorentino United - Valdinievole Montecatini valevole per il Campionato Dilettanti di Eccellenza. Interverranno alla cerimonia il Sindaco, Alessio Falorni, l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi, il presidente della Castelfiorentino United, Alessandro Maltinti. il responsabile della Polisportiva I’Giglio, Silvano Comanducci; sono stati invitati anche i Parroci Don Valentino e Don Alessandro, unitamente ai rappresentanti delle associazioni e delle realtà sportive del territorio.

L’intervento che ha portato alla sostituzione del manto esistente con questo nuovo prato in sintetico, realizzato dalla FBC Castelfiorentino United, è stato voluto per dotare il campo di calcio di un campo di gioco competitivo, con ridotti costi di manutenzione, in grado di assicurare il normale svolgimento delle partite in presenza di qualsiasi condizione meteo, dato che in caso di pioggia esso presenta caratteristiche di drenaggio uniformi. Il nuovo manto è stato preceduto dalla realizzazione di un sottofondo idoneo, che una volta esaurita la durata del prato sintetico quest’ultimo potrà essere sostituito agevolmente con uno nuovo, oppure riseminato il prato naturale.

"Un intervento che consente di fare un deciso salto di qualità al nostro Stadio Comunale – osservano il Sindaco Falorni e l’Assessore Bruchi – e che guarda al futuro, in un’ottica di efficienza, ridotta manutenzione, risparmio. Un investimento che aggiunge un altro tassello all’ammodernamento dei nostri impianti sportivi e di tutta l’area, sicuramente tra le più ricche per numero, varietà e qualità delle strutture tra quelle presenti in tutta la provincia di Firenze. Un ringraziamento pertanto ai dirigenti della Castelfiorentino United per questo bel lavoro, e a tutti gli sponsor che a vario titolo vi hanno contribuito".

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa