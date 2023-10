Pagani Automobili sceglie Vinci per i 25 anni dalla nascita

Pagani Automobili sceglie la città di Vinci per festeggiare i suoi 25 anni con una tre giorni di eventi. Oggi è stato presentato il libro “Le Forme dell’Aria – Da Leonardo da Vinci a Pagani Utopia” con gli autori Horacio Pagani, Pietro C. Marani e Robert Puyal, domani (dalle 10 alle 22) e domenica (dalle 10 alle 20) in piazza Guido Masi saranno esposte, e visitabili gratuitamente grazie alle relazioni tra Comune di Vinci e Pagani Automobili, tre hypercars che hanno segnato la storia del marchio automobilistico: Zonda C12, Huayra e Utopia.

L'evento di oggi ha mostrato come l'ultimo modello della casa automobilistica sia stato studiato anche estrapolando gli studi di Leonardo da Vinci sull'aerodinamica. Il genio italiano per una casa automobilistica Made in Italy e dal grande contenuto di innovazione.

“E’ un grande piacere ospitare Pagani Automobili a Vinci – afferma il sindaco Giuseppe Torchia – Le auto create da Horacio Pagani dimostrano la genialità dell’uomo e hanno un profondo legame con Leonardo: lui era un grande del suo tempo perché riusciva a tenere insieme razionalità e fantasia, come queste auto che sono ipertecnologiche ma anche armoniose e belle”.

“Le vetture di Pagani uniscono arte e scienza nel nome del Genio, sono pezzi unici che rimandano agli studi di Leonardo sull’Aria, uniscono arte, innovazione e tecnologia in un mix di bellezza” aggiunge Sara Iallorenzi, vicesindaca e assessora alla Cultura.