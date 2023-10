Raccolta firme per la sicurezza a Empoli, gazebo di FdI

Fratelli d'Italia Empoli ha organizzato per domani sabato 7 ottobre, in piazza della Vittoria, dalle 9.30, un gazebo per la raccolta firme a difesa della sicurezza e della lotta al degrado che, da tempo, caratterizzano il centro città e non solo.

Si constata, infatti, che di fronte alla inadempienza della amministrazione comunale sul punto, non solo l'opposizione rappresentata da Fratelli d'Italia, ma anche comitati di cittadini rimasti lungamente inascoltati non abbiano altra strada che promuovere iniziative di questo tipo con la speranza che i nostri amministratori riescano, almeno, a prendere

coscienza della situazione di >particolare gravità che caratterizza il nostro territorio.

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli